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Происшествия
09.02.2019 23:57
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Очевидец: на П.С. лёд разбил машины, которые привезли в это место эвакуаторы

«Охота» сосулек и льдин на автомобили в Петербурге продолжается.

«На две белые машины упал лёд с крыши дома 9 по Большой Посадской, причем, похоже, эти машины эвакуированы были ГИБДД от ресторана, что находится рядом, – рассказывает читательница «Фонтанки» Надежда. – Хозяева пока ещё не видели свои автомобили, а у них крыши промяты, и разбиты стёкла». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поздно вечером 9 февраля появились фотографии побитой белой машины на Малой Посадской, 4, – возможно, имеется в виду один и тот же инцидент.

Очевидец: на П.С. лёд разбил машины, которые привезли в это место эвакуаторы

На той же Петроградской стороне прилетело в «Форд» у дома 35 по улице Мира. Об этом сообщил в «ДТП и ЧП» сам автовладелец.

Очевидец: на П.С. лёд разбил машины, которые привезли в это место эвакуаторы

И ещё три сообщения появились вечером в той же группе: из того же Петроградского, Центрального и Невского районов.

 

 

 

Напомним, что делать, если сосулька упала на машину, и кому звонить, чтобы «разрядить» опасные крыши.


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