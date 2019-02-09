Очевидец: на П.С. лёд разбил машины, которые привезли в это место эвакуаторы

«Охота» сосулек и льдин на автомобили в Петербурге продолжается.

«На две белые машины упал лёд с крыши дома 9 по Большой Посадской, причем, похоже, эти машины эвакуированы были ГИБДД от ресторана, что находится рядом, – рассказывает читательница «Фонтанки» Надежда. – Хозяева пока ещё не видели свои автомобили, а у них крыши промяты, и разбиты стёкла». В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» поздно вечером 9 февраля появились фотографии побитой белой машины на Малой Посадской, 4, – возможно, имеется в виду один и тот же инцидент.

На той же Петроградской стороне прилетело в «Форд» у дома 35 по улице Мира. Об этом сообщил в «ДТП и ЧП» сам автовладелец.

И ещё три сообщения появились вечером в той же группе: из того же Петроградского, Центрального и Невского районов.

Напомним, что делать, если сосулька упала на машину, и кому звонить, чтобы «разрядить» опасные крыши.