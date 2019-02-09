Бюджетники рассказали, как убирали снег в Петербурге: с пирогами и лопатами
Петербургские чиновники и бюджетники сходили на субботник. «Фонтанка» собрала впечатления участников всеобщей уборки в соцсетях.
скриншот с сайта instagram.com
Чиновники и сотрудники бюджетных учреждений 9 февраля вышли на субботник. В большинстве своём участники акции по уборке города обращали внимание, что решили выйти на улицу по призыву «действующего» губернатора Александра Беглова.
В Приморском районе в субботнике участвовали порядка тысячи сотрудников комитетов Смольного. «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной», – писали участники рабочей субботы.
«Это не выход на протест, это субботник в Петербурге», – делились участники уборки в Калининском районе.
Это не Париж 🕍, это Санкт – Петербург 🏙 – Гражданка ! Это- не выход с протестом ,, жёлтых жилетов ‘’👷♀️ это субботник по уборке города от снега !❄️💦 Город спасают чиновники ☎️📚👨💻! Боюсь даже представить себе 😱их борьбу с сосулями ☠️ . А вам нравится такая борьба ?👨💻👷🏽♂️ 👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️👷🏽♂️#снегвпитере#лопатабеглова#гражданкаспб#борьбасоснегомвпитере#покоммунистически#субботник#spb24#spb_now
В Невском районе убирались сотрудники 17-го роддома. Скрасили их субботник пироги.
Вместе против наледи и снега! ❄️ ⠀ Коллектив Родильного дома 17 сегодня вышел на городской субботник: общими усилиями расчистили территорию у Роддома, а после подзарядились горячим чаем с пирогами. ⠀ А вы участвовали в городском субботнике? ⠀ #субботник #рд17 #роддом17спб #роддом17 #родильныйдом17 #lopatachallenge
Отчитались об уборке воспитатели шести детских садов Невского района.
Продолжается дружный субботник в Невском районе! Сотрудники всех учреждений вышли на помощь коммунальным службам, что обезопасить своих воспитанников. На фото детские сады номер 82, 61, 94, 86, 101, 116 #буднипетербурга #субботник #уборкаснега #городскиеновости #невскийрайон
В комитете по образованию заявили формулу субботника: «3 лома + 1 лопата = эффективная уборка наледи».
В Петроградском районе отметился режиссёр итальянец Фабио Мастранжело.
В Выборгском районе активно снег убирали учителя.
Отчёт в соцсетях составили сотрудники МЧС. Лопатами работали и спасатели-женщины.
За последнее время снега❄️ навалило столько, что коммунальные службы перестали справляться с его уборкой🤷🏻♀️Поэтому на помощь коммунальщикам в эти выходные дни пришли сами жители Санкт-Петербурга: в городе на Неве объявлен общегородской субботник🧹Не остались в стороне от проблемы уборки города от снега и наледей и петербургские спасатели👨🏻🚒👨🏼🚒. Вооружившись ломами и лопатами, они чистят крыши домов🏢 и тротуары🛣 от снежных масс. Ведь только так, общими усилиями, мы сможем сделать родной город чище и еще прекраснее💪🏼#мчс#мчс78#мчспетербурга#мчсроссии#пожарные#спасатели#огнеборцы#помощь#снег#уборка#коммунальщики#суббота#субботник#осадки#чистота#лопата#лед#дорога#тротуар#февраль#зима#2019#питер#спб#петербург#санктпетербург
Официально ранее сообщалось, что в ходе субботника вместе с госслужащими и прочими «добровольцами» уборку вели штатные и привлеченные дворники – 9741 человек.
Подробнее о субботнике читайте в репортаже «Фонтанки».