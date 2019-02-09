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Город
09.02.2019 23:47
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Бюджетники рассказали, как убирали снег в Петербурге: с пирогами и лопатами

Петербургские чиновники и бюджетники сходили на субботник. «Фонтанка» собрала впечатления участников всеобщей уборки в соцсетях.

Бюджетники рассказали, как убирали снег в Петербурге: с пирогами и лопатами

скриншот с сайта instagram.com

Чиновники и сотрудники бюджетных учреждений 9 февраля вышли на субботник. В большинстве своём участники акции по уборке города обращали внимание, что решили выйти на улицу по призыву «действующего» губернатора Александра Беглова.

В Приморском районе в субботнике участвовали порядка тысячи сотрудников комитетов Смольного. «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной», – писали участники рабочей субботы. 

«Это не выход на протест, это субботник в Петербурге», – делились участники уборки в Калининском районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это не Париж 🕍, это Санкт – Петербург 🏙 – Гражданка ! Это- не выход с протестом ,, жёлтых жилетов ‘’👷‍♀️ это субботник по уборке города от снега !❄️💦 Город спасают чиновники ☎️📚👨‍💻! Боюсь даже представить себе 😱их борьбу с сосулями ☠️ . А вам нравится такая борьба ?👨‍💻👷🏽‍♂️ 👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️👷🏽‍♂️#снегвпитере#лопатабеглова#гражданкаспб#борьбасоснегомвпитере#покоммунистически#субботник#spb24#spb_now

Публикация от Люда Яковлева (@ludmila_iz_pitera)

 

В Невском районе убирались сотрудники 17-го роддома. Скрасили их субботник пироги. 

 

Отчитались об уборке воспитатели шести детских садов Невского района. 

 

В комитете по образованию заявили формулу субботника: «3 лома + 1 лопата = эффективная уборка наледи».

Фото: скриншот телеграм-канала "Комитет по образованию"

В Петроградском районе отметился режиссёр итальянец Фабио Мастранжело. 

 

В Выборгском районе активно снег убирали учителя. 

 

Отчёт в соцсетях составили сотрудники МЧС. Лопатами работали и спасатели-женщины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За последнее время снега❄️ навалило столько, что коммунальные службы перестали справляться с его уборкой🤷🏻‍♀️Поэтому на помощь коммунальщикам в эти выходные дни пришли сами жители Санкт-Петербурга: в городе на Неве объявлен общегородской субботник🧹Не остались в стороне от проблемы уборки города от снега и наледей и петербургские спасатели👨🏻‍🚒👨🏼‍🚒. Вооружившись ломами и лопатами, они чистят крыши домов🏢 и тротуары🛣 от снежных масс. Ведь только так, общими усилиями, мы сможем сделать родной город чище и еще прекраснее💪🏼#мчс#мчс78#мчспетербурга#мчсроссии#пожарные#спасатели#огнеборцы#помощь#снег#уборка#коммунальщики#суббота#субботник#осадки#чистота#лопата#лед#дорога#тротуар#февраль#зима#2019#питер#спб#петербург#санктпетербург

Публикация от МЧС Санкт-Петербург (@mchs_st_petersburg)

Официально ранее сообщалось, что в ходе субботника вместе с госслужащими и прочими «добровольцами» уборку вели штатные и привлеченные дворники – 9741 человек.

Подробнее о субботнике читайте в репортаже «Фонтанки».

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