Бюджетники рассказали, как убирали снег в Петербурге: с пирогами и лопатами

Петербургские чиновники и бюджетники сходили на субботник. «Фонтанка» собрала впечатления участников всеобщей уборки в соцсетях.

скриншот с сайта instagram.com

Чиновники и сотрудники бюджетных учреждений 9 февраля вышли на субботник. В большинстве своём участники акции по уборке города обращали внимание, что решили выйти на улицу по призыву «действующего» губернатора Александра Беглова.

В Приморском районе в субботнике участвовали порядка тысячи сотрудников комитетов Смольного. «Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной», – писали участники рабочей субботы.

«Это не выход на протест, это субботник в Петербурге», – делились участники уборки в Калининском районе.

В Невском районе убирались сотрудники 17-го роддома. Скрасили их субботник пироги.

Отчитались об уборке воспитатели шести детских садов Невского района.

В комитете по образованию заявили формулу субботника: «3 лома + 1 лопата = эффективная уборка наледи».

Фото: скриншот телеграм-канала "Комитет по образованию"

В Петроградском районе отметился режиссёр итальянец Фабио Мастранжело.

В Выборгском районе активно снег убирали учителя.

Отчёт в соцсетях составили сотрудники МЧС. Лопатами работали и спасатели-женщины.

Официально ранее сообщалось, что в ходе субботника вместе с госслужащими и прочими «добровольцами» уборку вели штатные и привлеченные дворники – 9741 человек.

Подробнее о субботнике читайте в репортаже «Фонтанки».