Военный, потеряв управление, вклинился в военную колонну в Абхазии. «Приора» превратилась в ком металла

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» в Абхазии 9 февраля погиб российский военный, служащий в республике по контракту.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, ДТП случилось в селе Приморское (Гудаутский район). Военнослужащий находился за рулем «Лады Приоры». По предварительной версии, он не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, также принадлежащий российской военной базе.

Подробности, рассказанные в соцсетях, приводят «Вести Сочи». Легковой автомобиль с номерами Краснодарского края, по словам очевидцев, развернуло, выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент шла колонна военной техники. Один из военных «КамАЗов» наехал на легковушку. Её смяло так, что погибшего пришлось вырезать из салона.

Видео: YouTube/SochiNews – все новости Сочи

В Абхазии располагается 7-я российская военная база ЮВО, отмечает канал.