Происшествия
Военный, потеряв управление, вклинился в военную колонну в Абхазии. «Приора» превратилась в ком металла
В результате ДТП с участием легкового автомобиля и «КамАЗа» в Абхазии 9 февраля погиб российский военный, служащий в республике по контракту.
Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, ДТП случилось в селе Приморское (Гудаутский район). Военнослужащий находился за рулем «Лады Приоры». По предварительной версии, он не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, также принадлежащий российской военной базе.
Подробности, рассказанные в соцсетях, приводят «Вести Сочи». Легковой автомобиль с номерами Краснодарского края, по словам очевидцев, развернуло, выбросило на полосу встречного движения, где в этот момент шла колонна военной техники. Один из военных «КамАЗов» наехал на легковушку. Её смяло так, что погибшего пришлось вырезать из салона.
Видео: YouTube/SochiNews – все новости Сочи
В Абхазии располагается 7-я российская военная база ЮВО, отмечает канал.