Бастующие фермеры не давали игрокам «Кальяри» выехать на матч с «Миланом»

Футболисты «Кальяри» не могли покинуть клубную базу из-за забастовки итальянских фермеров.

Как сообщает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на Football Italia, команда должна была выехать в аэропорт на матч 23-го тура чемпионата Италии против «Милана», однако фермеры заблокировали выезд и требовали от игроков пропустить встречу Серии А в знак солидарности.

С бастующими пришлось разговаривать генеральному директору «Кальяри» Марио Пассетти. Также несколько футболистов вышли из автобуса и повторили символическую акцию протеста, столкнув на землю фляги с молоком.

В итоге команда смогла продолжить свой путь, но в аэропорт автобус прибыл с опозданием.