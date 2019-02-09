Bugatti представит автомобиль, претендующий на звание самого дорогого в истории. Он уже продан

Bugatti – автомобиль не для людей с толстым кошельком. У покупателей Bugatti должен быть очень толстый кошелек. Даже самый простой «серийный» Veyron стоил более миллиона евро, цена на новую модель Chiron уже начинается с 3 миллионов, а эксклюзивная, выпущенная всего в четырех десятках экземпляров Bugatti Divo вообще, кажется, сделана из чистого золота, потому что стоит 5,6 миллиона.

Однако это все так или иначе «серийная продукция» для «обычных покупателей, даром что с очень толстыми кошельками. На выставку в Женеву Bugatti намерен привезти что-то особенное – единственный в своем роде гиперкар, стоимость которого составляет 16 миллионов долларов.

Но, как замечает Motor1, лезть в кошелек за супер-платиновой кредиткой не стоит. Автомобиль уже продан, и даже известно, кому. Его хозяином стал бывший генеральный директор концерна Volkswagen (которому, кстати, и принадлежит Bugatti), внук и тезка самого Порше господин Фердинанд Пих.

Супердорогой гиперкар базируется на «платформе» текущей модели Bugatti Chiron, но это единственное, что можно про него сказать наверняка. Предполагается, что в гиперавтомобиле будет стоять тот же 16-цилиндровый 8-литровый турбированный двигатель, но сама машина будет существенно легче Chiron. Также по слухам, это будет кабриолет.

Если подтвердится, что герр Пих действительно заплатил за свой уникальный супер-гиперкар все 16 миллионов евро (а не нашел какой-то другой «способ» оплаты), то этот Bugatti станет самым дорогим новым автомобилем в истории. Предыдущий рекорд был установлен лицом, пожелавшим остаться неизвестным, который приобрел в 2017 году сильно модифицированный Rolls-Royce Phantom Sweptail за 10 миллионов фунтов стерлингов (11,5 миллиона евро).