«Ни света, ни тепла, ни отопления». В Сергиево перебои с электричеством

Электричества не могут дождаться жители Красносельского района Петербурга примерно с четырёх часов дня 9 февраля. В «Ленэнерго» отмечают, что электроснабжение было полностью восстановлено ещё около семи часов вечера.

Об отключениях в посёлке Володарский «Фонтанке» сообщают читатели. По их словам, свет в домах отключился около 16 часов. В ПАО «Ленэнерго» нашему изданию сообщили, что технологическое нарушение было зафиксировано на линии 10кВ, а восстановили электроснабжение в 19:17. Однако после 19 часов в редакцию «Фонтанки» пришли новые письма с жалобами. Местные жители сетуют, что из-за отключения у них остыли котлы, не работают плиты. «Ни света, ни тепла, ни отопления», – пишут из Сергиево около десяти часов вечера.

В ресурсоснабжающей организации уточнили, что повторные отключения могли быть лишь кратковременными, когда потребителей переводили с резервной схемы на основную.