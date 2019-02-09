В Киеве штурмовали управление полиции. Задержаны около 40 человек, ранены полицейские

Полиция Киева 9 февраля задержала около 40 человек в ходе попытки взять штурмом управление полиции, сообщает ведомство в Facebook и на своём сайте.

Полицию штурмовали на Контрактовой площади, где проходили несколько массовых акций, в том числе встреча кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко с избирателями. Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики, а также устроили драку с полицейскими; у них изъяли зелёнку, ножи и пистолет.

В отношении задержанных проводятся следственные действия. Возбуждены уголовное дело по фактам хулиганства, применения насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, захвата государственных зданий.

По данным «Ведомостей», в результате попытки штурма трое полицейских получили ранения и были госпитализированы.