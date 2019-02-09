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Финансы
09.02.2019 22:14
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«Роскосмос» оценил свои расходы на запуски кораблей к МКС

В 2019–2020 годах на запуски пилотируемых и грузовых космических кораблей к Международной космической станции (МКС) российская госкорпорация «Роскосмос» планирует потратить порядка 4,6 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы на сайте госзакупок.

Как сообщает 9 февраля РБК, общая цена госконтракта составляет 4 618 492 000 руб. Из этой суммы в 2019 году из федерального бюджета «Роскосмос» планирует получить около 1,3 млрд руб. Остальные 3,29 млрд руб. госкорпорации будут направлены в следующем году.

На эти деньги «Роскосмос» собирается осуществить запуски к МКС, а также подготовку к ним трех пилотируемых кораблей и трех грузовых кораблей — «Союз МС-12», «Союз МС-14», «Союз МС-15», «Прогресс МС-12», «Прогресс МС-13» и «Прогресс МС-14». Помимо этого, на эти средства, как указывается в техническом задании, будет обеспечиваться управление полетом российского сегмента МКС.

Контроль за ходом выполнения «составной части опытно-конструкторской работы», а также качеством и технической приемкой результатов контракта, согласно документу, будут выполнять военные представительства Минобороны, а также филиал «Роскосмоса» на космодроме Байконур.​

«Закупка осуществляется в рамках гособоронзаказа», — указывается в извещении.

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