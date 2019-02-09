Петербуржцы вышли на «Лыжню России». А лыжное мероприятие в Можайском расстроило гуляющих пешком

Более 3 тысяч любителей лыжного спорта в поселке Парголово Выборгского района 9 февраля вышли на главный старт XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019». Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Массовые соревнования состоялись в это время и в других районах города. В общей сложности в «Лыжне России» участвовали более 30 тысяч петербуржцев в возрасте от 4 до 88 лет. На старты вышли как профессиональные лыжники, так и любители, для каждой категории участников были подобраны соответствующие дистанции. В целом по стране в «Лыжне России» в этом году принимают участие полтора миллиона лыжников, профессионалов и любителей, из 73 регионов.

Для петербуржцев, как в предыдущие годы, организованы «Лыжные стрелы». Каждые выходные с Финляндского и Московского вокзалов курсируют электрички, которые доставляют лыжников на подготовленные снежные трассы в поселки Орехово и Шапки. «Лыжные стрелы» в этом году продлятся вплоть до 10 марта.

Ещё об одном – неопознанном – лыжном мероприятии в Можайском (Красносельский район Петербурга) рассказывает читатель «Фонтанки» Михаил. В списке мест проведения «Лыжни России» его нет. Организация мероприятия расстроила нашего читателя.

«Сегодня гулял с друзьями на Ореховой горе и видел очень странное явление. Какие-то люди перекрыли входы на Ореховую гору и пропускали только тех, у кого были лыжи. Если простому пешеходу все же удавалось как-то пройти, какие-то крепки парни на них очень агрессивно реагировали и выгоняли. Все дорожки в парке были занят только лыжниками. Я попробовал найти организаторов, чтобы узнать, на каком основании они не пускают гуляющих. Но сделать это не удалось. Также не смог найти информацию, что это было за мероприятие и было ли оно согласовано», – пишет Михаил.