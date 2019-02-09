Происшествия
Отец с маленькой дочкой в «Ниве» ушли под лёд в Старой Руссе
Мужчина и четырёхлетняя девочка погибли днём 9 февраля на реке Полисть в городе Старая Русса Новгородской области.
Как сообщает областное СУ СК России, 29-летний мужчина на «Ниве» выехал на лёд, и в какой-то момент машина попала в полынью. В салоне с ним была его 4-летняя дочь.
Сначала спасатели нашли тело ребёнка, затем – взрослого. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
В Новгородской области обнаружены тела 29-летнего мужчины и его 4-летней дочери, провалившихся в автомашине под лёд на реке Полисть.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 9 февраля 2019 г.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют обстоятельства гибели людей
🎥 видео МЧС по Новгородской обл. pic.twitter.com/xrxS7aNKBM