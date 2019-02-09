Отец с маленькой дочкой в «Ниве» ушли под лёд в Старой Руссе

Мужчина и четырёхлетняя девочка погибли днём 9 февраля на реке Полисть в городе Старая Русса Новгородской области.

Как сообщает областное СУ СК России, 29-летний мужчина на «Ниве» выехал на лёд, и в какой-то момент машина попала в полынью. В салоне с ним была его 4-летняя дочь.

Сначала спасатели нашли тело ребёнка, затем – взрослого. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.