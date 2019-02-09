Jaguar Land Rover принёс Tata Motors самые большие убытки в истории Индии

Нынешний владелец британских брендов Jaguar и Land Rover – индийская Tata Motors – объявил о крупнейших квартальных убытках в истории индийских компаний. За последнюю четверть прошлого года автопроизводитель потерял почти 4 миллиарда долларов, а его акции упали сразу на 30 процентов.

Большую часть убытков принесли индийцам как раз оба британских бренда, отмечает Autoblog. Именно Jaguar Land Rover (JLR) обеспечивали Tata большую часть выручки, однако к концу 2018 года продажи этих марок на крупнейшем рынке в Китае упали в два раза. JLR сильно пострадал от проблем с Brexit, а также резкого падения популярности автомобилей с дизельными двигателями, которые составляют основную часть продаж марки Land Rover в Европе.

Для Tata Motors убытки в 269,93 миллиарда рупий, или примерно 3,8 миллиарда долларов, являются очень существенной потерей, учитывая, что вся рыночная капитализация компании составляет 6,61 миллиарда.

Новый год пока не внушает оптимизма. По сообщениям CNN, продажи JLR в Китае в январе упали ещё на 40 процентов. Не лучше дела обстоят и на «внутреннем» британском рынке, замершем в ожидании неизбежного разрыва привычных торговых связей с остальной Европой, куда традиционно поставлялось до половины автомобилей марок Jaguar и Land Rover.

В ответ на эти трудности JLR уже был вынужден сократить выпуск на 16 процентов, а число сотрудников – почти на 6 тысяч человек, и еще около тысячи перевести на трехдневную неделю. В общей сложности с помощью таких мер знаменитые британские бренды надеются сэкономить до 3,2 миллиарда долларов.

При этом даже обычно старающиеся быть оптимистичными британские чиновники выражают опасение, что проблемы JLR могут привести к полном банкротству обоих брендов, а это ударит и по «материнской» компании Tata.