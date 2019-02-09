Ещё одну пострадавшую от оттепели увезли в больницу с Петроградки. На Культуры женщина отделалась испугом

Льдины покалечили пешехода на Большом проспекте Петроградской стороны вечером 9 февраля. Женщину с травмами, но в сознании, увезли в больницу. Возле торгового центра «Парк Хаус» на проспекте Культуры снег со льдом скатился в тележку с продуктами.

О происшествии в Петроградском районе «Фонтанке» сообщили читатели. Женщину 49 лет с травмами от падения наледи увезли от дома 65 по Большому проспекту П. С. В районной администрации подтвердили госпитализацию и уточнили, что петербурженка в создании и уже сегодня сможет отправиться домой. Тем временем коммунальные службы проверили крышу 65 дома, она оказалась почищенной. Откуда именно на пешехода свалились сосульки, помогут установить записи с камер видеонаблюдения.

Об аналогичном происшествии в Калининском районе сообщают очевидцы. Снег якобы сошёл на покупательницу с крыши торгового центра на проспекте Культуры, 41. Однако в районной администрации отметили, что досталось только тележке с продуктами. Скорая помощь осмотрела женщину, никаких травм она не получила.

С ночи субботы выпавшие за январь и начало февраля осадки, почти 200% от нормы, начали стремительно таять. Лужи образуются не только на асфальте, но и в квартирах горожан. Все, что не успели убрать коммунальщики, или льётся внутрь дома, или скатывается на улицы. За день сообщалось уже о четырёх пострадавших, в том числе о восьмилетней девочке, количество пробитых глыбами льда автомобилей исчисляется десятками, если не сотнями. Оттепель не сдаёт позиции, температура со знаком плюс сохранится в городе и ночью, и днём в воскресенье.



Параллельно с потопом убирать город вышли чиновники и сотрудники школ, детских садов, крематория, МЧС и других бюджетных учреждений. Смольный назвал цифру в 35,5 тысячи человек.