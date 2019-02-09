Профессор университета в Афганистане завербовал в ИГ несколько сотен студентов

Преподаватель в одном из университетов Кабула был задержан афганскими разведслужбами по обвинению в вербовке студентов в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), передает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

«Спецслужбы Национального директората безопасности провели операцию по задержанию ответственного за вербовку в террористическую группировку ИГ в пятом районе Кабула. Имам мечети Шейха Мохаммада Роухани и профессор университета Абу Абдулла Метавакил вербовал молодых людей в ИГ», — говорится в заявлении разведки Афганистана.

По данным разведки, на счету Метавакила сотни завербованных студентов, которые были отправлены в подразделения ИГ в провинции Нангархар.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.