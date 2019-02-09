Подавляющим большинством Петербург признали самым романтичным городом в стране

Более 60% участвовавших в опросе россиян считают Петербург самым романтичным городом в России. Следующий за ним, с большим отрывом, – Сочи.

Соцопрос в Сети провел ТурСтат, итоги были опубликованы 9 февраля. Большинство респондентов, отвечая на вопрос о самом романтичном городе в стране, назвали Санкт-Петербург. На втором месте Сочи и Владивосток, за них проголосовали по 9% россиян. Семь процентов получила Казань, по пять Москва и Екатеринбург.

Исследователи отмечают, что поток романтического туризма в России – это примерно пять миллионов путешествующих.



Ранее ТурСтат назвал Северную столицу самым привлекательным городом для рождественских гуляний.