Пожарные вышли против льда с лестницами. Смольный назвал главную цифру – 35,5 тысячи участников субботника

Смольный подсчитал участников субботника. К вечеру 9 февраля пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что на улицы города сегодня вышли более 35,5 тысячи сотрудников исполнительных органов госвласти Санкт-Петербурга и подведомственных учреждений и освободили от снега и наледи 233 улицы и 656 дворов.

Улично-дорожную сеть убирали 1334 единицы спецтехники, дворы – 976 единиц. Вывезено 32 850 кубометров снега, полностью и частично очищены 1 629 крыш.

В ходе субботника вместе с госслужащими и прочими «добровольцами» уборку вели штатные и привлеченные дворники – 9741 человек.

В одном из муниципальных округов решили привлечь горожан деньгами, пообещав за уборку одного квадратного метра территории 39 рублей 97 копеек – столько в Санкт-Петербурге стоит ручная уборка одного квадратного метра тротуара.

Спасатели работали тоже. По информации городского ГУ МЧС, 984 сотрудника МЧС, свободных от несения службы, очистили от снежных масс и наледи улицу Чайковского, Большую Подьяческую улицу и Большой проспект П. С., а также проспект Энгельса, Московский проспект и другие улицы. Кроме этого, пожарно-спасательные подразделения убирали снег с крыш социально значимых объектов, таких Центр содействия семейному воспитанию № 11, школа № 484, городская поликлиника № 23. Всего во время субботника были задействованы 39 единиц резервной техники, в том числе и 10 автолестниц и автоподъемников.

Напомним, вечером 8 февраля чиновникам сообщили, что им предстоит выйти на субботник и при необходимости «воскресник». Сегодня о планах поработать дворниками в воскресенье сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного. Горожане рассказывали о том, что наряду с чиновниками заставляли выходить учителей, воспитателей детсадов и медиков, в том числе под угрозой увольнения.

Читатели «Фонтанки» тем временем продолжают присылать в редакцию письма с фотографиями неубранных улиц.