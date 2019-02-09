Льдина на Загородном придавила восьмилетнего ребёнка

Девочка восьми лет оказалась в больнице с травмами головы вечером 9 февраля. На Загородном проспекте в Петербурге с крыши на неё упала льдина.

О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях, однако сперва сообщалось о травмированной девушке. По информации «Фонтанки», от 17-го дома по Загородному проспекту в больницу увезли восьмилетнюю девочку. На неё с крыши упал лед.

Здание, крышу которого забыли почистить коммунальщики, находится в километре от дома, льдина с кровли которого минувшей ночью травмировала 50-летнего мужчину. Его также обслуживает Жилкомсервис №2 Центрального района.

Снег и лёд падают на головы горожан не только из-за оттепели. Несколько человек пострадали во время планового сброса наледи. Студент химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб в результате падения сосульки 5 февраля, его друг в тяжёлом состоянии попал в больницу. Проректора вуза обвинили во взятке и халатности, суд на время следствия отправил его под домашний арест.

Отметим, что сегодня в Петербурге необычно много сообщений от очевидцев о машинах, повреждённых наледью и снегом. Кроме того, лёд обломал несколько вывесок, повредил провода и крышу временного прохода для пешеходов.