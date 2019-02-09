Петербург продолжает таять. В воскресенье к гололёду добавится ветер

Осадки в виде мокрого снега и дождя ждут петербуржцев и жителей Ленобласти 10 февраля. Тающий снег превратится в гололёд.

По прогнозам синоптиков, температура в воскресенье не опустится ниже ноля даже ночью, а днём столбик термометра поднимется до трёх градусов тепла. Мокрый снег и дождь продолжат портить жизнь коммунальным службам и горожанам с мокрыми потолками.

На улице их встретит ветер скоростью до 12 м/с. Такая же погода ожидается на территории Ленинградской области.