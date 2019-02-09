Участнику митинга «желтых жилетов» взрывом гранаты оторвало кисть руки

Один из участников протеста «желтых жилетов» в Париже получил тяжелое ранение – взрывом гранаты со слезоточивым газом ему оторвало кисть руки.

Как сообщает 9 февраля РБК со ссылкой на BFMTV, по данным правоохранительных органов, инцидент произошел в тот момент, когда полиция широко применяла гранаты со слезоточивым газом, чтобы отогнать агрессивно настроенных манифестантов, пытавшихся перелезть через ограду нижней палаты парламента. Некоторые из протестующих начали подбирать эти гранаты и бросать их за ограду Нацсобрания. У одного из них граната взорвалась в руке, оторвав ему кисть.

Так называемые «уличные врачи», находящиеся среди манифестантов, немедленно оказали помощь пострадавшему. В дальнейшем он был передан в руки сотрудников скорой помощи и госпитализирован.

Акции протеста проходят во Франции с ноября прошлого года. Изначально они были направлены против повышения цен на топливо и введения новых налогов, но позже их акцент сместился на недовольство действующей властью. На фоне митингов во Франции власти страны ввели мораторий на повышение цен на топливо и увеличили размер минимальной заработной платы, пригрозив ужесточить наказание за несанкционированные акции.