Протестную «Девочку без шарика» на Мытнинской закрасили. Объявление о продаже наркотиков рядом не тронуто

Граффити под названием «Девочка без шарика», созданное петербургскими художниками из Burstone Art, закрасили 9 февраля, поленившись ещё разок махнуть кистью у соседнего здания с рекламой наркотиков. Изображение символизировало проблемы с переездом детской поликлиники.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, субботним утром от граффити на фасаде детской поликлиники на Мытнинской улице остались только три прямоугольника, намалеванные бежевой краской.

Ещё накануне художники изобразили там девочку, которая тянется к шарику с крестом, обозначающим медицинскую помощь. Однако в отличие от рисунка Banksy «Девочка с шариком», который был взят за основу, здесь в сюжет вмешался мужчина в пальто и шляпе, который и не даёт ребёнку «помощь». Художники объяснили появление граффити тем, что поликлиника закрывается на ремонт, и дети будут вынуждены дожидаться лечения в другом месте.

Об этой проблеме ранее писал «Доктор Питер». Поликлиника действительно закрылась на капремонт 7 февраля, учреждение прервёт работу на два года. На это время 12 тысяч детей будут приписаны к поликлинике на улице Чайковского. Врачи написали городскому правительству открытое письмо: все они не влезут на Чайковского, подъехать ко второму зданию сложно, часть отделений придётся закрыть.

Отметим, что жалоб на граффити на портале «Наш Санкт-Петербург» не было. При этом есть жалобы на рисунки по соседству. Коммунальщиков просили закрасить граффити на фасаде 26 дома по Мытнинской улице, однако жалобщику ответили, что это не срочно, а значит можно подождать весны, когда краска не будет мерзнуть. При этом, по словам очевидцев, рядом с безобидными каракулями красуется объявление о продаже наркотиков разных типов, вероятно, тоже до весны.



