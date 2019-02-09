Петр Порошенко объявил о начале своей предвыборной кампании

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что начинает предвыборную кампанию. Бороться он собирается с популистами.

Как 9 февраля сообщает УНИАН, на форуме «Открытый диалог» Порошенко объявил о намерении завершить строительство «сильного, успешного государства» и обеспечить безопасность каждого гражданина. Кроме того, он собирается приготовить Украину ко вступлению в ЕС и НАТО.

«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания, – цитирует Порошенко «Украина.ру». – Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу. Победа нам нужна только честная. Такая, которую никто не сможет поставить под сомнение».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия обнаружила в декларации Петра Порошенко неточности касательно недвижимости, движимого имущества и доходов. Тем не менее это не стало поводом для отказа в регистрации кандидатом на пост президента.