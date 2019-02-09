Секрет «флешмоба» в Осиновой Роще раскрыт. Тем временем лёд ломает вывески

Фотоотчеты о состоянии петербургских улиц продолжают поступать с двух «фронтов»: от недовольных горожан и от государственных структур и предприятий, отчитывающихся о проделанной работе. У некоторых «добровольных дворников» будет и «воскресник».

Секрет «флешмоба» в Осиновой Роще, воспетого в соцсетях, раскрыло СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Как сообщает пресс-служба предприятия, 165 сотрудников «Пассажиравтотранса» 9 февраля приняли участие в уборке снега в Выборгском районе города. Представители автобусных парков и руководства предприятия наводили порядок в жилом квартале на Приозерском шоссе, в Осиновой Роще.

Жители одного из ЖК Калининского района тоже вышли на субботник и самостоятельно наняли трактор, сообщается в группе района «ВКонтакте».

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Смольного разослал пресс-релиз об уборке 10 улиц в центре города, в том числе Разъезжей, Ломоносова, Марата, и об участии в субботнике 334 своих сотрудников, а также сотрудников административного корпуса и бойцов пожарно-спасательных отрядов в числе добровольцев.

«Уборка тротуаров в центре Петербурга всегда является довольно проблематичной, ввиду сложности использования техники на узких тротуарах и большого количества автомобилей. Помимо непосредственной уборки, сотрудники комитета координируют работу экипажей ДПС. Инспекторы эвакуируют автомобили, припаркованные с нарушениями правил. Это позволяет технике более эффективно убирать улично-дорожную сеть», – отмечается в сообщении.

Сотрудники комитета продолжат уборку снега и наледи в центре города и завтра.

Конечно, одного дня мало. Например, на состояние улицы Рылеева жалуется наш читатель Юрий. «Улица Восстания, улица Чехова, улица Некрасова, Лиговский проспект. И так везде! Страшно ходить, такие дороги опасны для жизни», – пишет читательница Евгения.

Последствия неаккуратной работы коммунальщиков демонстрируют горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис».

«На 8-й Советской улице с дома 12 кидали снег с крыши прямо так, вовнутрь залетело три ледыхи», – пишут в «ДТП и ЧП». На Галерной улице, у дома 53, под «обстрел» попал «Рено».

В Щербаковом переулке при чистке крыши оборвали провода. Лёд сломал вывески на Бассейной улице и на 1-й Красноармейской, а на улице Чапыгина – крышу временного перехода.