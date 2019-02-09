ЗСД засыпало обломками после ДТП. Образовалась пробка

Пробка длиной более 2 километров выросла на ЗСД к вечеру 9 февраля из-за аварии с участием двух легковых машин.

Как рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Центральном участке между Канонерским и Васильевским островами столкнулись «Мерседес» и «Форд Куга». Машины получили сильные повреждения и перекрыли большую часть дороги. Объезжать их приходится по одному ряду.

«Мы проезжали в момент аварии, «Мерс» сломался, ехал на аварийке, из-за плотного потока не мог перестроиться. Сами чуть не въехали», – пишет Анна.

Есть ли пострадавшие, участники группы не сообщают. Скорых на фотографиях не видно.