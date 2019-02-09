Вячеслав Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии

Легендарный игрок сборной России Вячеслав Фетисов сыграл в хоккей с президентом Финляндии Саули Ниинистё в рамках турнира в поддержку акции Save Pond Hockey, направленной на привлечение внимания к проблемам изменения климата. Об этом 9 февраля пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

«Именно игра в хоккей на открытом воздухе помогла мне в осуществлении моей мечты. В детстве я практически все дни с октября по апрель проводил в Москве на льду прудов и рек. Теперь же вместо коньков нужно, к сожалению, надевать костюм для плавания», — сказал Фетисов.

По его словам, он очень рад приехать в столицу Финляндии и сыграть в хоккей для привлечения всего мира к столь серьезной проблеме.

По итогам матча команда Ниинистё уступила команде, за которую выступал Фетисов, со счетом 7:9. При этом финскому президенту удалось дважды поразить ворота противника.