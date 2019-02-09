Жилищно-коммунальный блок Смольного отчитался о субботнике в формате «было – стало»

Жилищно-коммунальный блок петербургского правительства принял участие в смольнинском субботнике в Центральном районе города. Ранее лопаты в добровольно-принудительном порядке выдали другим чиновникам Смольного и сотрудникам бюджетных учреждений.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, квартал, ограниченный улицами Моховой, Пестеля, набережной реки Фонтанки и Литейным проспектом, убирали работники жилищного комитета, ВЦКП «Жилищное хозяйство», Фонда капитального ремонта – всего 380 человек.

Комитет по благоустройству, сотрудники Центра комплексного благоустройства, садово-парковых и дорожных предприятий чистили пешеходные переходы и тротуары в количестве 1136 человек. Среди адресов – набережная Фонтанки, площадь Искусств, тротуар у Манежной площади, Инженерная улица, Замковая улица. Комблаг на своем сайте разместил отчет в формате до/после.

100 сотрудников Госжилинспекции, не занятые в проверках, работали на Гражданском проспекте, убирая тротуар длиной 1,5 километра. Видимо, именно им удивились жители Гражданки и, назвав их «армией дворников», выложили фотографии и видео в соцсетях.

Сам вице-губернатор Николай Бондаренко со своим аппаратом и сотрудниками Жилкомсервиса № 3 Центрального района убирал двор дома 44 по Фурштатской улице.

О запланированном субботнике и «воскреснике» чиновникам стало известно 8 февраля вечером. «Фонтанка» рассказала о том, как это выглядело в четырёх районах города. Помимо чиновников, к работам привлекли работников школ, детских садов, медиков, сотрудников крематориев и культурных учреждений.