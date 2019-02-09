Мемориальная доска в память о Данииле Гранине появилась на «писательском» доме

На Петроградской стороне 9 февраля открыли мемориальную доску в память о Данииле Александровиче Гранине.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, доска установлена на доме 8 по Малой Посадской улице, в котором Гранин жил с 1955 года и написал свои главные произведения. Этот дом также называют «писательским». В разные годы здесь проживали писатель-сказочник Евгений Шварц, автор повести «Республика ШКИД» Леонид Пантелеев, поэты-фронтовики Сергей Орлов и Михаил Дудин. Мемориальные доски в их память на здании уже есть.

Постановление об установке мемориальной доски Гранину ЗакС принял в мае 2018 года. Создатели памятника – петербургские скульптор Евгений Бурков и архитектор Нестор Энгельке.