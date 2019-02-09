УЕФА через Twitter вернула в «Зенит» экс-капитана команды Доменико Кришито

Союз европейских футбольных ассоциаций разместил анонс матча «Зенита» против «Фенербахче» в Лиге Европы с ошибкой. На фото изображен Доменико Кришито, покинувший петербургский клуб .

Анонс опубликован в Twitter и проиллюстрирован изображением Кришито в майке «Зенита». На момент публикации ошибка не исправлена.

Скриншот с twitter.com/EuropaLeague

Напомним, Кришито переехал в Петербург летом 2011 года. За семь лет защитник провел в составе сине-бело-голубых 224 матча (в том числе 54 — с капитанской повязкой), забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач. Весной 2018 года он ушел из «Зенита» в «Дженоа».

Первый матч 1/16 Лиги Европы между петербургской командой и турецким «Фенербахче» состоится в Стамбуле 12 февраля в Стамбуле; ответный матч пройдет в Петербурге.