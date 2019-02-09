Спасение пешехода от наледи на П.С. попало на видео. Припаркованные машины под прицелом

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Чудесное спасение пешехода от упавших с крыши снега и наледи на Петроградской стороне в ночь на 9 февраля попало на видео. Мужчина успел отбежать, а вот стоящей у тротуара машине деться было некуда – ей досталось.

Видео: «ВКонтакте»/«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«ДТП и ЧП» и родственный этой группе телеграм-канал «Мегаполис» сегодня переполнены сообщениями о разбитых льдинами автомобилях. Продолжаем начатый с утра список «жертв».