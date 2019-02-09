МИД: Cанкции США не вредят России

Замглавы российского МИДа Александр Панкин заявил, что антироссийские санкции США почти не вредят стране.

Как передает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, по мнению Панкина, санкции имеют разные цели: принуждения, наказания или устрашения и создания токсичности.

«Говорить о том, что они причиняют существенный вред и уж тем более достигают заявленных целей, — этого, конечно, не происходит», — добавил Панкин.

Однако, как отметил Панкин, нельзя говорить, что санкции проходят совсем безболезненно.