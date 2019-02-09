Чиновники обещают за день решить вопрос с протечкой у блокадницы на Гражданском. На 10-й Советской промок музей

После публикации «Фонтанки» Жилкомсервис № 2 Калининского района собирается в течение 9 февраля выполнить работы по очистке кровли дома № 9 по Гражданскому проспекту, в том числе над протекшей квартирой № 25. При благоприятных условиях проведут ремонт и ликвидируют следы протечки в квартире у собственника.

О планах по решению проблем на Гражданском проспекте нашему изданию рассказали в районной администрации. Там сообщили, что заявление о протечке в квартире № 25 дома № 9 поступило 5 февраля, тогда речь шла о кухне. После очистки кровли протечки прекратились, однако в ночь на 9 февраля стало заливать две комнаты по смежной стене. При этом в районном жилищном агентстве утверждают, что с проводкой все в порядке, освещение имеется в полном объеме.

Напомним, сегодня утром читательница «Фонтанки» рассказала историю блокадницы, проживающей в доме № 9 по Гражданскому проспекту: бабушка проснулась от того, что ей заливает квартиру.

Между тем в редакцию продолжают поступать письма с жалобами на протечки, всё новые сообщения появляются и в соцсетях.

«Залило водой с крыш музей-квартиру Аллилуевых на 10-й Советской, 17. Коммунальщики, как обычно, ничего не делают. Попросили убрать машины во дворе, и опять ничего. У соседей на пятом этаже просто вода течет. Музей – на первом, и залило даже их», – рассказывает читательница «Фонтанки».

Фотографии из дома 19 по той же улице публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Пришла оттепель, капель на улице и в комнате. А надо было вовремя очистить кровлю. Двор 10-й Советской, 19».

Недавний ремонт тоже не спасает. «Крыша жилого дома по адресу: Большой Сампсониевский проспект, 70, была отремонтирована капитально в 2015 году. Вопрос, как комиссия жилищной инспекции приняла крышу, она вся течёт, желобов нет, все течёт по фасаду. Письма писали, но ответов ноль. Даже не пришли составить акт протечки. Крыша на гарантии, но никто не торопится чинить», – сетует наша читательница Дарья.

Подробнее о том, почему текут петербургские крыши и что в этом случае делать, читайте в материале «Фонтанки» «Сначала некому было убирать снег, теперь — некому латать крыши».