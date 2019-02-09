На Новой Земле введён режим ЧС. Голодные белые медведи заходят в подъезды

Более пятидесяти белых медведей разгуливают среди жилых домов на Новой Земле. Отстреливать краснокнижных животных запретила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Как сообщает пресс-центр правительства Архангельской области, режим ЧС действует на архипелаге с 9 февраля и до того момента, пока угроза расправы от двухметрового голодного зверя не минует. Отмечается, что только в районе посёлка Белушья Губа замечены 52 медведя, от шести до десяти особей попросту поселились рядом с людьми. Вокруг школ и детских садов поставлены дополнительные ограждения, перемещаются местные жители только на спецтранспорте. Животные перестали бояться светошумовых сигналов, патрульных автомобилей и собак, некоторые медведи в поисках пищи пытались пробраться в подъезды.

Надзорные органы запретили отстрел наиболее агрессивных особей. Сейчас на Новую Землю выдвинулась оперативная группа из соответствующей федеральной службы, которая должна либо решить проблему без уменьшения популяции краснокнижных животных, либо все же разрешить отстрел самых опасных медведей.