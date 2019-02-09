Крышу МФЦ в Выборге пробила глыба льда. В помещении снежно, три сотрудницы ранены

Порезы от осколков стеклянной крыши здания Многофункционального центра предоставления услуг на улице Кутузова в Выборге получили три сотрудницы. Помещение завалено стеклом и снегом.

Как сообщает издание 47News, крыша МФЦ треснула вечером 8 февраля, когда там ещё были посетители. Здание по адресу: улица Кутузова, 13, расположено во дворе между жилыми домами. Директор центра Ирина Косякова объяснила журналистам, что на самой проломленной крыше снега не было, так как она подогревается. Глыба льда и куча мокрого снега упали с пятого этажа прилегающего дома.

Ранения получили три сотрудницы МФЦ, в пресс-службе центра уточнили, что порезы неглубокие. Как рассказала изданию одна из девушек, которая работает в здании, к панорамной крыше у них давно были претензии: она протекает во время дождя, нагревается от солнца летом, а зимой клиенты и сотрудники из-за неё мерзнут. Чистить крышу невозможно – она обтянута металлической сеткой.



Клиентов временно обслуживают в филиале «МФЦ для бизнеса». Областная прокуратура после обрушения начала проверку.