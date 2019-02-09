Россия готова продолжать транзит газа через Украину. На своих условиях

Замглавы российского министерства иностранных дел Александр Панкин заявил, что Россия готова продолжить транзит газа через Украину на своих условиях. Просто продлить контракт не получится.

Свое заявление Панкин сделал в интервью РИА Новости, которое 9 февраля цитирует «Коммерсантъ». «Одна из заявленных опций заключается в том, что есть действующий контракт, можно его продолжить с внесением каких-то необходимых изменений, – сказал чиновник. – Но, похоже, Украина такую опцию отвергает. Тут, наверное, об автоматизме речь не будет идти, но есть определенные нюансы, которые надо будет расчищать».

Напомним, январские переговоры о транзите газа в ходе трехсторонней встречи Россия-Евросоюз-Украина не дали результата. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что условием для заключения нового соглашения о транзите является его коммерческая привлекательность, и напомнил, что сейчас «Газпром» и украинский «Нафтогаз» продолжают разбирательства в суде. Российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, который ранее встал на сторону Украины и решил, что российская сторона должна выплатить более 7 млрд долларов.

После этого Киев заявил, что заключение нового контракта неизбежно. «До 1 января 2020 года россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и дорогой «Северный поток – 2». Однако им все равно придется как-то транспортировать свой газ в Европу», – сказала заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.