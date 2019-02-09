Финляндия с оговорками и «хайли лайкли» признала участие в Холокосте

«Вполне вероятно», что финские добровольцы дивизии СС «Викинг» принимали участие в убийствах евреев на юге России и Украины. К такому выводу пришли исследователи Национального архива Финляндии. До этого официально считалось, что финны принимали участие только в боевых действиях.

Финские добровольцы СС/ Photo of public domain in Finland

Финляндия и евреи: от Холокоста до полевых синагог

Проверить причастность своей страны к Холокосту поручил президент Финляндии, получивший запрос от еврейской правозащитной организации. Центр Симона Визенталя требовал официального заявления, основанного на независимом исследовании: участвовали ли финские эсэсовцы в уничтожении евреев. Спустя год был получен ответ Национального архива страны.

«Граждане Финляндии, волне вероятно, были частью немецкой дивизии СС, убивавшей евреев, других гражданских лиц и военнопленных. Как правило, финны негативно относятся к этой деятельности», – заявил 8 февраля генеральный директор Национального архива Суоми Юсси Нуортева, представив официальный доклад про участие финнов в уничтожении евреев.

В комментарии «Фонтанке» Нуортева заявил, что было важно углубиться во вскрывшиеся факты. По его словам, в стране нет «официальной правды», поэтому историки беспристрастно подошли к поручению президента проверить участие финнов в уничтожении евреев во время войны в 1941-1942 годах.

Исследователи изучили 76 фронтовых дневников, которые вели финские эсэсовцы, и данные, полученные из архивов других стран, в том числе России.

В докладе говорится, что в дивизии СС «Викинг» с 1941 по 1943 служили 1408 финских добровольцев. Из них 256 погибли, 14 пропали без вести. В живых на данный момент осталось восемь, однако, как утверждает Нуортева, в изученных документах их имена не упоминаются.

«Не может быть никаких разумных сомнений в том, что многие солдаты дивизии СС "Викинг" участвовали в массовых убийствах советских военнопленных, евреев и мирных жителей на Украине и на Кавказе», – пишут исследователи. Зверства эсэсовцев по мере продвижения дивизии на восток подтверждают многочисленные источники.

Мотивация финских добровольцев отличалась от причин, по которым на службу к фашистам пошли граждане других стран, отмечается в докладе. По словам Нуортевы, финны хотели сражаться против Советского Союза, исходя из опыта Зимней войны и угрозы со стороны СССР.

«Изначально позиция финнов отличалась от позиции большинства представителей других стран, которые были завербованы в качестве добровольцев СС. Целью Финляндии было получение военной подготовки для финских войск. После этой временной подготовки они соглашались вернуться в финскую армию. Норвежские, датские, голландские и бельгийские добровольцы прибыли из оккупированных стран Германии и сознательно вступили в армию оккупанта», – продолжает директор финского Национального архива.

Существуют воспоминания финнов, которые как минимум были свидетелями массовых казней евреев и поджогов деревень, когда гражданское население заживо сгорало в своих домах. В докладе есть отсылки на свидетельства очевидцев, которые упоминают об участии финских сослуживцев в расстрелах. Дневники доказывают, что финны знали об уничтожении евреев, мирного населения и военнопленных. Несмотря на это, прямого и однозначного заявления авторы доклада постарались избежать, указав на неимение достаточных доказательств.

Нуортева предостерег от того, чтобы считать, что на официальном уровне Финляндия одобряла Холокост: «В стране не было антисемитского законодательства, а члены финской еврейской общины служили в армии, как и все другие граждане. На фронте были также полевые синагоги для религиозных нужд еврейских солдат. Еврейской общине Финляндии также разрешили помогать еврейским военнопленным пакетами с едой, благодаря чему смертность среди них была ниже, чем в среднем среди советских военнопленных».

Администрация финского президента сразу после обращения еврейской организации написала ответное письмо (есть в распоряжении редакции), заявив, что Финляндия выступает против антисемитизма и чтит память жертв Холокоста.

В Центре Симона Визенталя «Фонтанке» заявили, что были довольны такой реакцией финской стороны на обращение их председателя Эфраима Зуроффа, подчеркнув, что единственной целью организации было раскрытие правды об истории войны.

«Мы несем общую ответственность за то, чтобы зверства больше не повторялись», – заверила госсекретарь Паула Лехтомяки 8 января, получив доклад.

Исследование с историческим значением. Что удалось узнать?

Впервые в Суоми было проведено столь масштабное исследование причастности финских граждан к убийствам и казням советским военнопленных и евреев. Финны на войне активно вели дневники, однако не всегда описывали свой опыт, поэтому историкам пришлось по крупицам восстанавливать картину из записей, документов, газетных статей того времени.

Вступать в дивизию СС «Викинг», которая для немецкой аудитории позиционировалась как «воплощение многонациональной германской европейской боевой силы», а для иностранцев как «элитная армия», финны были мотивированы. Однако по факту главную скрипку в объединенной армии все равно играли немцы. Это нашло отражение в награждении Рыцарским крестом Железного креста, который в «Викинге» получили лишь 5% иностранцев.

Что касается финнов, то в самом начале они составляли лишь 0,2% всей «элитной» дивизии по данным на 1941 год и были представлены мало пригодными для боевых действий молодыми людьми. «Только 400 (из 1300. – Прим. ред.) были сразу приняты в дивизию. Остальные были отправлены на подготовку», – к такому выводу пришли финские ученые.

Во время тренировок, согласно многочисленным источникам, иностранных добровольцев накачивали пропагандой. «Оружие должно беспощадно использоваться на поле битвы, а также против мирных жителей, потому что враг хитрый. Международные законы о войне не имеют для нас никакого значения», – вспоминает «учебку» в своем дневнике доброволец Умно Стрем. Особое внимание уделялось обязательному жестокому отношению к евреям. Так, волонтер Мартти Койвула описал антиеврейский фильм, который им показывали немцы, словами «самая омерзительная пропаганда, которой не должно быть в Финляндии». Из финских добровольцев, подавших заявки в СС, лишь два до начала войны указали, что придерживаются антисемитских взглядов.

Что касается убийств мирных жителей, среди которых были и евреи, то финские исследователи делают вывод, что «их расстреливали по приказу командиров. Финны тоже были среди стрелков». Один из первых документально зафиксированных случаев участия финна в расстреле евреев произошел в украинской деревне Словита 3 июля 1941 года, когда немецкий командир выбрал несколько добровольцев для показательной казни. Среди стрелков был Тор Бьерн Векстрем, который позже вернулся к другим финнам и рассказал, что «такие действия неприятны, но необходимо следовать командам». О том, что эту позицию разделяли не все финские волонтеры, говорит то, что два из них заявили на своего товарища в финскую полицию безопасности.

Помимо этого исследователи нашли еще несколько случаев возможного участия граждан Суоми в убийствах. Так, два волонтера участвовали в расстреле в Подгорцах в 1941, Илмари Аунтонен расстрелял комиссара Красной армии в Днепропетровске в августе 41-го, финский гауптштурмфюрер Карл Эрик Ладау отдал приказ открыть огонь по пленным в селе Толдзгун 31 декабря 1942 года, Олави Карпало, чьи дневники сыграли важную роль в исследовании, и Унта Боман также причастны к нескольким преступлениям. Точное число убитых финскими добровольцами подсчитать невозможно, но исследователи говорят, что речь идет о «преднамеренном убийстве нескольких сотен советских военнопленных на Украине и на Кавказе». Кроме того, фактом считается, что граждане Суоми в войсках СС знали о массовых убийствах и казнях, которые устраивали нацисты.

«Героизм» финских воинов будет посрамлен»

Долгое время тема евреев и Финляндии во время Второй мировой войны поднималась только отдельными исследователями. Еще в 2003 году вышла резонансная книга «Депортированные» (Luovutetut) журналиста Элины Сана, хотя она поднимала эту тему и в более ранних работах. Ее изучение архивов многих стран показало, что Финляндия передавала гестапо как еврейских беженцев, так и других военнопленных. По ее словам, Суоми «потребовалось 10 или более лет, чтобы идея книги «Депортированные» стала достоянием общественности. «В наши дни в финских учебниках истории, а также в книгах, используемых в наших школах, депортации часто упоминаются», – говорит Сана.

Ее работы о непарадных страницах истории собственной страны 10 лет назад подвергались нападкам. «Было несколько критиков, некоторые были или открытыми нацистами, или их сторонниками. Были и просто консервативные историки, которые утверждали, что «героизм» финских воинов будет каким-то образом посрамлен, если темные стороны войны будут публично обнародованы», – отметила Элина Сана.

Однако человеком, который вплотную приблизился к финскому участию в Холокосте, стал историк Андре Свандстрем, продолживший работы известного профессора Мауно Йокипии. В своем интервью «Фонтанке» он рассказал, что намеки на участие в Холокосте есть в письмах финских добровольцев СС. Настоящим открытием стали записи добровольца Олави Карпало, который подробно описывал многие детали того исторического периода. После войны он скрывался в Венесуэле.

«Я нашел сведения того, что Олави Карпало и пять других финских эсэсовцев могли участвовать в расстреле евреев. Доказательства не являются прямым признанием. Это, скорее, реплики, брошенные между делом», – говорит Свандстрем. Например, в их письмах мимоходом говорится, что надо бы найти лучшее применение навыкам стрельбы Карпало и его товарищей, нежели расстрел евреев. Свандстрем утверждает, что для молодого финна «убийство евреев было, по-видимому, частью тяжелой работы». По его словам, идеология не была главным двигателем финских эсэсовцев, так как лишь 20% из них можно назвать фашистами. Именно работы Свандстрема дали толчок исследованию Национального архива Финляндии.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»