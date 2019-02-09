«Россияне нам братья?» Кандидат в президенты Украины Зеленский поспорил во Львове с ветеранами АТО

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во Львове вступил в перепалку с бывшими участниками АТО. От него требовали ответа на вопрос, братья ли украинцам россияне.

Сам разговор зафиксирован на видео, которое появилось в сети. Встреча случилась на входе во львовский Дворец культуры. Беседа идет на повышенных тонах, несколько раз раздается вопрос: "Россияне нам братья?". Как пишет "Газета.Ру", в ответ Зеленский произносит: "Россияне для нас не братья".

Ранее полиция Украины возбудила дело по заявлению кандидата Зеленского о слежке за ним и его сотрудниками на фестивале "Лига смеха".

В ночь на 1 января 2019 года Зеленский выступил с телеобращением, которое транслировал украинский телеканал "1+1", и объявил о намерении принять участие в президентской гонке. 25 января шоумен подал соответствующие документы, а позже Центризбирком объявил о его успешной регистрации в качестве кандидата. По данным последних соцопросов, Зеленский возглавляет президентский рейтинг.