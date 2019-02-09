Трактор, убиравший снег на Обводном, ударом ковша отправил пенсионерку в больницу

В тяжёлом состоянии в больнице оказалась жительница Петербурга после столкновения с трактором LiuGong. Опасной для неё оказалась прогулка во дворе.

О ДТП с участием экскаватора и пешехода утром 9 февраля сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. Тракторист ковшом уложил на асфальт 57-летнюю петербурженку, когда она около полудня проходила во дворе 156 дома по набережной Обводного канала. Сам он в этот момент пытался очистить территорию от снега.

Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии. Полиция проводит проверку.

«Горожане продолжают невольное участие в квесте «Остаться в живых». Увернуться от гололеда и сосулек, удержать транспорт на дороге и не попасть под снегоуборочную технику», – пишет, комментируя это ДТП, «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».