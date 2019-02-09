Во «флешмобе лопат» принял участие Фабио Мастранджело. Медики жалуются, что их заставили убирать под угрозой увольнения

«Столько людей и техники в совокупности за всю зиму здесь не видели», – так описали горожане в соцсетях «флешмоб по уборке снега» в Осиновой Роще 9 февраля, и эти слова подходят сегодня для всего Петербурга.

Увиденное на Гражданском проспекте участники группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» назвали «армией дворников».

Дворников-«любителей» очень много. Среди чиновников и бюджетников за уборкой замечен, например, итальянско-российский дирижёр и пианист Фабио Мастранджело. Он вышел с лопатой на Подрезову улицу.

Среди бюджетников не только работники образования и культуры, но и медики. «Сегодня в «добровольно -принудительном порядке» и под угрозой увольнения медперсонал поликлиник №86 и 59, а также женской консультации №39 выгнали для уборки снега на прилегающих к ним территориях. Женщины в основном пожилого возраста. Зачем так издеваться над людьми? Они что, рабы или быдло? Кому из руководства этих поликлиник захотелось таким образом покрасоваться за чужой счет, а потом отрапортовать наверх о добровольном субботнике?» – жалуется наша читательница.

Уже к середине дня «Фонтанка» пришла к выводу, что действительно стало чище.