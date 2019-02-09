Шведы похвастались истребителем, который станет «кошмаром» для российских Су

Шведские ВВС заявили, что создали истребитель, способный справиться с российскими истребителями серии Су в воздушном бою.

Как пишет 9 февраля издание Business Insider, по словам командующего шведскими ВВС Матса Хельгессона, истребитель Saab Gripen E может победить российские Су, не прибегая к дорогостоящей стелс-технологии снижения заметности, ставку на которую делают США. Шведский самолёт не отличается максимальной боевой загрузкой, низкой заметностью или большой дальностью действия, но при этом он превосходит конкурентов в области электронной борьбы и подавления вражеских радаров, и это делает его «кошмаром» для российских истребителей. «У нас здесь черный пояс», – похвастался Хельгессон.

Один из таких истребителей смог незаметно появиться у левого крыла «Тайфуна» именно за счет своей способности подавлять радиосигнал, отметил Хельгессон.