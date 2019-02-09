Не только из крематория. Убирать территории вышли учителя и воспитатели

Вслед за чиновниками из районных администраций и городских ГУПов убирать город от льда и снега вышли сотрудники образовательных учреждений Петербурга.



Судя по всему, распоряжение выйти на субботник коснулось не только чиновников из комитетов, как официально сообщил Смольный, но и работников школ, детских садов и других бюджетных учреждений.



Воспитателей с лопатами утром в субботу, 9 февраля, заметили читатели «Фонтанки» во дворе 70 детского сада Невского района. «Вышли и колют лед», – добавляют очевидцы.

По словам горожан, руководитель одного из детских садиков разослал подчинённым смс-сообщения, из которых следовало, что глава администрации Невского района объявил ЧС по уборке снега. «И как всегда, в добровольно-принудительном порядке. Воспитатели проводят свои выходные с лопатой в руках, убирая снег, на уборку которого выделены денежные средства, и определенные организации обязаны убирать снег!» – отмечают петербуржцы.



О приглашении присоединиться к субботнику рассказали и в Московском районе. Данные о количестве участников и фотоотчеты якобы потребовали в отделе образования, предоставить их было необходимо до 13:30. «Просьба главы при уборке прилегающих территорий надеть оранжевые жилеты (и в них фотографироваться)», – цитируют читатели текст распоряжения.



Бюджетников заметили горожане и в Петроградском районе, неподалеку от сквера Шевченко. «Кому, если не им?» – иронизируют горожане.



Снег с тротуаров и с крыш убирали сотрудники Фонда капремонта на набережной реки Фонтанки, улице Пестеля и Моховой. «По информации от работников, им предложили поработать два выходных под угрозой увольнения при отказе. Вот так город решает проблемы уборки снега. А бюджет куда тратится?» – задаются вопросом читатели.



Ранее за уборкой были замечены чиновники из администрации Василеостровского района, рядом трудились сотрудники крематория. В соцсетях появились видеозаписи с работающими врио губернатора Александром Бегловым и вице-губернатором Любовью Совершаевой.



О распоряжении временного губернатора Александра Беглова всем подчиненным выйти на субботник, а то и воскресник, стало известно накануне.



Город пытается выжить в стихии из неубранных снежных куч и обледенелых тротуаров с начала января. К утру 9 февраля известно минимум о шести пострадавших от падения наледи и одном погибшем. С пятницы, 8 февраля, в город пришла оттепель, талый снег потек не только по тротуарам, но и активно закапал с потолков.