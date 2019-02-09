«Можно тут и жить»: в Казахстане после ДТП потекли «спиртовые реки»

Жители Костанайской области Казахстана вёдрами набирают алкоголь после ДТП, в которое попала цистерна со спиртом, передаёт 9 февраля URA.ru.

ДТП произошло на трассе Алматы — Екатеринбург. Местные жители почти сразу прибыли туда с вёдрами.

В YouTube появились съемки с места ДТП. Авторы видео шутят, что в Казахстане потекли «спиртовые реки», и всех приглашают к себе в гости.

«Можно стать подводной лодкой здесь, – радуются мужчины. – Спирт! Чистый спирт! Можно тут и жить».