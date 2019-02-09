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Город
09.02.2019 14:28
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Эрос и Танатос смольнинского субботника

Знаете, действительно стало чище.

Эрос и Танатос смольнинского субботника

Николай Кудин

Приятные новости о том, что в субботу надо будет помахать лопатой и ломом, смольнинские чиновники узнали  вечером в пятницу. Аналогичные показательные выступления проходили и раньше, однако все больше в районном масштабе, настолько массовой мобилизации не было. Кто-то  ругнулся и поехал отсыпаться, кто-то заявил "ничего не знаю, рабочее время закончилось в 18:00", кто-то отправился неформально обсуждать предвыборные зигзаги городского хозяйства. Чуть позже прозвучала фраза главы города "или мы уберем снег, или снег уберет нас", и стало ясно – придется просыпаться. 

Районный уровень никто не отменял. "Фонтанку" засыпали сообщениями о том, что сотрудников бюджетных учреждений, детских садов, школ и поликлиник в добровольно-принудительном порядке вынуждают выполнять работу дорожников и жилищников. В группе Выборгского района так и написали: "С позитивом и бодрым настроем вышли на субботник сотрудники всех учреждений здравоохранения района. Результаты не заставляют себя ждать!". Там вообще довольно активно освещали происходящее: работников администрации собрали у метро "Удельная" и наметили фронт работ: зачистить участок, ограниченный пр. Энгельса, Енотаевской ул. и Удельным проспектом. В Выборгский же приехали и сотрудники комтранса, их повезли в Осиновую Рощу, а также комитеты по труду, по тарифам и по социальной политике. Вообще, перемещения чиновников были довольно хаотичными, в том же комздраве выезд в итоге перенесли и  отправили на 3-ю Красноармейскую.  

Администрации губернатора назначили сбор в 10 утра на Невском,176. Правда, там их никто не ждал, что вызывало у собравшихся подозрения и желание найти ближайшую кофейню. Звучал вопрос – можно ли уже наконец где-то отметиться и ехать по своим делам. С собой аппаратные работники принесли одну лопату и даже несколько раз с ней сфотографировались. Спустя полчаса выяснилось, что их распределили для уборки снега на улицу Ульяны Громовой. Туда добрались не все, да и, скорей всего, все и не нужны были. Тротуар у школы уже отбивали ото льда подростки с портфелями, подростки без портфелей в бейсболках "поколение Z" и несколько взрослых, явно канцелярских работников. 

Трое сотрудников администрации губернатора, так и не выяснив, где же им надо отмечаться о прибытии, на месте приняли решение – ехать на Тульскую улицу. Там, по слухам, лопатами работало начальство. Судя по опубликованным в телеграм-каналах видео, информаторы не врали. В 10:35 канал "1703", который ведут от имени парочки тусовщиков smm-щики формирующегося штаба Беглова, опубликовал кадры уборки снега вице-губернатором Любовью Совершаевой – она с лопатой на фоне почти идеально чистого тротуара, закидывая последние комочки снега на газон. Знак внимания вице-губернатор, одетая в оранжевую жилетку, оказала муниципалитету "Смольнинское", чьё крыльцо как раз и выходило на Одесскую улицу, где проходила уборка. Спустя полчаса корреспондент "Фонтанки" смог убедиться: вице-губернатор потрудилась на славу, проход был расчищен, Совершаевой уже на месте не было. Оставшиеся квадратные метры чистили сотрудники ГУИОН, им помогали работники ЖКС и соседней поликлиники.

Эрос и Танатос смольнинского субботника

"Мы не жалуемся", – поделилась с "Фонтанкой" одна из чиновниц, присматривающая за своими подчиненными. "Я всем сказала, что сегодня только добровольно выходим. Вот видите, это бухгалтерия, это компьютерщики. В основном тут мужчины, хотя у нас, конечно, больше женщин". В этот момент за лопатой пришёл сотрудник скорой помощи. "Мы не можем в стороне оставаться. Это ведь наше учреждение тут чистят. Вот хорошо бы, если еще вышли жильцы этого элитного дома (показывает на дом 6 по Очаковской улице), а то они только и жалуются, что мы снег на их газоны скидываем. А что делать? Больше некуда".

Эрос и Танатос смольнинского субботника

Один из самых массовых призывов корреспондент "Фонтанки" наблюдал у администрации Василеостровского района. Здесь собрался комитет по развитию транспортной инфраструктуры с "подведами" – центром управления парковками и дирекцией транспортного строительства. Не совсем ясно, по какому принципу, но прикрепили к ним и ГУП "Ритуальные услуги", работники с надписью "Крематорий" на форменных куртках охотно позировали с лопатами. Лопат, кстати, изначально критически не хватало, а про те, что нашлись, отзывались так: "Они ни о чем, для мягкого снега, а здесь все смерзлось".  Рядом кто-то двусмысленно кричал в телефон "Мы за спиной у Ленина!", вождь мирового пролетариата посматривал на все это, надо думать, с одобрением. Оценки происходящего колебались от "фигня полная" до "ну уж приехали, чего теперь...".

Через некоторое время колонна тронулась в сторону метро "Василеостровская", кто-то даже робко предположил, что все закончилось, потому что ручной инструмент не подвезли.  Однако, промаршировав по Большому проспекту, дорожники свернули на 4 линию, где активный мужчина раздавал лопаты и ломы всем обделенным. На вопрос корреспондента "Фонтанки" уточнил, что инструмент предоставило ПО "Возрождение". Сначала нехотя, но понемногу втянувшись, чиновники начали обкалывать наледь на тротуарах и убирать снег поближе к газонам. Эффект, надо сказать, был заметен, а еще был заметен, благодаря высокому росту, глава КРТИ Сергей Харлашкин. Он рассказал, что собрались порядка 350 человек, вчера вечером успели докупить 70 лопат, однако позировать с главным атрибутом нынешней зимы отказался. Работники "подведов" растянулись по Среднему проспекту, у магазина интимных товаров с привычно угрюмыми лицами трудились сотрудники крематория. Никогда еще близость Эроса (название этого магазина) и Танатоса не была явлена обывателю настолько отчетливо. 

Эрос и Танатос смольнинского субботника

Еще одна массовая высадка наблюдалась у станции метро "Петроградская". Убирать район собрались люди творческие и ученые – сотрудники Балтийского дома, Мюзик-холла, "Мастерской", Большого театра кукол, "Зазеркалья",Театра марионеток имени Е. С. Деммени, Молодежного театра на Фонтанке, "Приюта комедианта", Театра имени Ленсовета. Работники государственного литературного музея "XX век", библиотеки имени В. В. Маяковского, Ленинградского зоопарка, ЦПКиО. В ожидании указаний от руководства прибывшие рассортировались по кружкам, между группами курсировали руководители с блокнотами – записывали подошедших. "Все добровольцы", – с веселой иронией комментировала одна из женщин. 

Лопаты и ломы прихватили с собой лишь некоторые, среди инвентаря мелькали и абсолютно новые инструменты, кто-то успел забежать в магазин. "Приказано со своим", – заметил высокий мужчина подошедшему коллеге. Быстро выяснилось, что инвентаря на всех не хватит, пообещали раздать инструменты на местах. Работники Ленинградского зоопарка в болотно-зеленых форменных куртках не упустили момент сделать групповое фото на память. Распределение по участкам началось спустя полчаса. "Не посрамите!" – с таким напутствием руководители уборки отправляли очередную группу к месту уборки. В этот момент к месту сбора подъехал грузовичок с инвентарем, лопаты в нем закончились еще на театре "Мастерская".

Корреспондент "Фонтанки" отправился на Подрезову улицу вместе с сотрудниками Мюзик-холла, которыми руководила директор театра Юлия Стрижак, и "Мастерской". Тренироваться отбивать наледь начали уже по пути до места уборки – пока ждали зеленого сигнала светофора на переходе. 

К театралам на Подрезовой подоспела неожиданная помощь. Из ближайшей подворотни вышли человек пятнадцать молодых людей. Они без лишних слов отобрали от девушек ломы и стали помогать. Работа ускорилась на глазах. На вопрос корреспондента помощники ответили, что присоединиться к субботнику решили добровольно. "Сначала отнеслись скептически, а потом вошли во вкус, – поделились с корреспондентом молодые и веселые сотрудницы "Мастерской", которые остались без инструментов. – Всеобщий ажиотаж захватывает, прямо руки тянутся (отбивать лед)".

Добровольцы сбегали за собственным инвентарем, поделились с желающими поработать. Не выдержал и корреспондент "Фонтанки", который тоже взял лом и некоторое время активно помогал освобождать тротуар от наледи. "Хорошо хоть вы убираете. Поклон вам!" – поблагодарила проходившая мимо женщина с ребенком. "Лучшие силы бросили", – с гордостью констатировал пожилой мужчина, оглядывая результаты работы.

Эрос и Танатос смольнинского субботника

В 12 у чиновников наступала пересменка, лопаты передавались новой партии "ручников". "Фонтанка" наблюдала процесс на Бронницкой, там на смену ГБУ "Управление инвестиций" приехал непосредственно сам комитет по инвестициям. Запыхавшаяся девушка, складывая лопаты, спрашивала у статного мужчины: "Вы нами довольны?". Замглавы Адмиралтейского района Андрей Степанов, а это был он, отвечал: "Я не просто доволен, я счастлив. Кровельщикам здорово помогли, очистка тротуаров отнимает очень много времени". Лопаты, пережившие одну смену работы непрофессионалов, оказались сломаны, а металлические ломы погнуты. На вопрос "Много ли сломали" – прозвучало: "Честно? Прилично".

Эрос и Танатос смольнинского субботника

Первая смена со словами "Адмиралтейский район нас не забудет" отправилась греться чаем, а новая партия  чиновников принялась за работу. "Хочу быть работником месяца, на всех фотках чтоб я работал", – сообщил молодой человек в лакированных ботинках и торчащей из-под пальто и жилетки рубашечке в горошек, не переставая долбить лед ломом. 

Эрос и Танатос смольнинского субботника

Если исходить из высеченной в камне логики Беглова, пока снег до конца не убран, он все еще таит опасность для чиновников. Завтра вторая часть снегоуборочного балета; но после сегодняшнего субботника обитателей Смольного и их подчиненных уже не назовешь дилетанатами, за лопаты должны взяться профи. 

Ирина Корбат, Ксения Клочкова, Алина Циопа, Николай Кудин, "Фонтанка.ру"

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