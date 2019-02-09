Беглов поработал лопатой на камеру и признал, что пришло время для реагентов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов тоже поработал лопатой на камеру. Видеозапись уборки Малой Посадской улицы появилась в телеграм-канале «Петербургский формат» в 13:30 9 февраля.

Пресс-служба губернатора отчиталась, что Беглов провел сегодня рабочее совещание с членами правительства Санкт-Петербурга и призвал готовиться к следующей зиме – уделить особое внимание программе по утеплению чердачных помещений и выяснить, сколько не хватает техники, особенно ручной, и закупить ее.

Вице-губернатор Николай Бондаренко доложил, что вчера в городе работало почти 9 тысяч дворников и 1900 кровельщиков.

Александр Беглов подчеркнул, что борьба с наледью на крышах – сегодня задача номер один. Он также призвал обратить особое внимание на возможные протечки крыш и распорядился уже сегодня открыть горячую линую, куда смогут обращаться петербуржцы в этих случаях. Напомним, «Фонтанка» уже рассказывала о случаях протечек, в том числе о том, как блокадницу вода выгнала из комнаты.

Кроме того, Беглов дал особое указание максимально задействовать возможности техники для посыпки песком тротуаров, территорий у социальных учреждений, в туристических местах и у торговых центров. Сейчас часть тротуаров посыпается солью. По словам врио губернатора, есть необходимость перейти к использованию реагентов для удаления наледи, но только после консультаций с экологами и экспертами. Глава города также дал указание строго следить за тем, чтобы не производился сброс снега в реки и каналы.

В Санкт-Петербурге на субботник вышли государственные служащие, сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений, работники бюджетной сферы, в том числе искусства и образования. В числе прочих была замечена вице-губернатор Любовь Совершаева с лопатой.