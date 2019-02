В список смартфонов с самым высоким уровнем излучения вошли два iPhone

Самым высоким уровнем электромагнитного излучения – 1,75 ватта на кг – обладает, по оценке экспертов, китайский смартфон Xiaomi Mi A1. Рейтинг «лучистых» смартфонов составила компания Statista. В списке есть и iPhone 7.

Второе место занимает китайский смартфон OnePlus 5T (1,68 ватта на кг), третье – снова Xiaomi, Mi Max 3 (1,58 ватта на кг). В списке есть два iPhone американской корпорации Apple. IPhone 7 на девятом месте (1,38 ватта на кг), а iPhone 8 – на четырнадцатом.

Update: #Pixel3 joins the list of the phones emitting the most #radiation https://t.co/r2NIRpUXdA pic.twitter.com/LzcV0SnfVo