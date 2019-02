В Великобритании объявили, кто представит страну на Евровидении-2019

Великобританию на Евровидении в 2019 году будет представлять победитель шоу All Together Now на BBC Майкл Райс. В Тель-Авиве он выступит с песней Bigger Than Us («Больше чем мы»), сообщает 9 февраля The Sun.

21-летний Майкл Райс победил на шоу в 2018 году. До этого он участвовал в X-Factor.

Певец немного рассказал о песне Bigger Than Us. «Это действительно мощная песня. Вы просто сливаетесь с ней… Она эмоциональная», – прокомментировал Райс.

Напомним, Россию на Евровидении-2019 представит российский певец и бывший участник группы Smash!! Сергей Лазарев.