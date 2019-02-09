Вице-губернатор Совершаева с лопатой в руках попала на видео. Её засняли за уборкой Одесской улицы

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева приняла участие в субботнике, спонтанно организованном администрацией Петербурга. Видео о том, как ответственная за политический блок чиновница расчищает Одесскую улицу, появилось в телеграм-канале «1703».

На кадрах видно, что Совершаева заботливо убирает снег от крыльца муниципального образования «Смольнинское». На ней яркий оранжевый жилет.

Видео опубликовано в 10:35. В 11 часов на том же месте оказался корреспондент «Фонтанки», однако Совершаеву не нашёл. Улицу Одесскую уже убирали сотрудники ГУИОН под руководством ЖКС 3 Центрального района.

Петербургским чиновникам и бюджетникам накануне вечером поручили взять лопаты и выйти на борьбу со снегом. В частности, в их задачи поставили очистку социальных учреждений от сугробов и наледи.