На уборку Петроградского района от снега и наледи вышли музейщики и сотрудники театров

Петроградский район от льда и снега расчищали сотрудники сферы культуры и образования. Улицы убирают более 70 человек, сообщает 9 февраля корреспондент «Фонтанки» с места событий.

В субботнике приняли участие сотрудники комитетов по культуре и образованию, а также подведомственные этим структурам Смольного учреждения. Среди них были работники Большого театра кукол, «Зазеркалья», Мюзик-холла, Молодежного театра на Фонтанке, Театра имени Ленсовета, «Мастерской», «Приюта комедианта», государственного литературного музея «XX век», библиотеки имени В. В. Маяковского, Ленинградского зоопарка, ЦПКиО.

От места сбора – здания районной администрации на Большой Монетной улице – участники мероприятия группами разошлись на определенные для уборки территории. На улицу Подковырова отправились сотрудники Балтийского дома и проекта «Россия – Моя история». Работники Мюзик-холла и местного Дома народного творчества и досуга отправились на Подрезову улицу, «Зазеркалье» – на Колпинскую улицу, сотрудники комитета по образованию – на уборку Стрельнинской улицы.

Инвентаря – лопат, ломов и светоотражающих жилетов – на всех не хватило. По данным на 13:20, очистка тротуаров от наледи шла полным ходом.

На Бармалеевой улице «Фонтанка» увидела толпу бюджетников: человек 30-40 по всей ее длине, с вкраплениями очевидных профессионалов. Но основная масса – явно «любители».

Напомним, накануне вечером появилась информация, что сотрудники Смольного и подведомственных им учреждений выходят на субботник и, в случае необходимости, на «воскресник».