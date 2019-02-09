Происшествия
«Пять минут без сознания, к приезду скорой очнулся»: на Коломенской петербуржец пострадал от оттепели и плохой уборки
В Мариинскую больницу привезли пациента с травмами головы ночью 9 февраля. В Центральном районе Петербурга на него упала глыба льда.
О состоянии пострадавшего «Фонтанке» рассказали читатели. По словам очевидцев, снежная глыба уложила на асфальт мужчину возле дома 7 по Коломенской улице в половине второго ночи. «5 минут без сознания, к приезду скорой очнулся и стал спрашивать, что с ним произошло», – добавили читатели.
По информации нашего издания, пострадавшему 50 лет, по Коломенской он гулял в нетрезвом состоянии. Помощь ему оказывают врачи Мариинской больницы.
Здание обслуживает «Жилкомсервис №2 Центрального района». Дозвониться туда или в районную администрацию «Фонтанке» не удалось.
Снег и лёд нападают на головы горожан не только из-за оттепели. Несколько человек пострадали во время планового сброса наледи. Студент химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб из-за пробитой сосулькой головы 5 февраля, его друг в тяжёлом состоянии попал в больницу. Проректора вуза обвинили во взятке и халатности, суд на время следствия отправил его под домашний арест.
Справка:
Смерть студента от наледи Следственный комитет квалифицировал по статье 109 УК — причинение смерти по неосторожности. 6 февраля возбуждено ещё одно дело по факту оказания небезопасных услуг, в качестве подозреваемых привлечены коммерсанты «Вентформата». В этот же день в отношении Сергея Хозина возбуждено дело о взятке и халатности. Все они соединены в одно производство. Отец погибшего юноши в интервью «Фонтанке» рассказал, что считает случившееся трагической случайностью, прощает всех причастных и против уголовного преследования. Он просил только выдать тело сына нетронутым, чтобы соблюсти традиции ислама. Прописанная в УПК процедура вынудила проигнорировать желание. Тело выдали после вскрытия, экспертиза подтвердила — причиной смерти студента стала травма головы.