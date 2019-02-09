«Пять минут без сознания, к приезду скорой очнулся»: на Коломенской петербуржец пострадал от оттепели и плохой уборки

В Мариинскую больницу привезли пациента с травмами головы ночью 9 февраля. В Центральном районе Петербурга на него упала глыба льда.

О состоянии пострадавшего «Фонтанке» рассказали читатели. По словам очевидцев, снежная глыба уложила на асфальт мужчину возле дома 7 по Коломенской улице в половине второго ночи. «5 минут без сознания, к приезду скорой очнулся и стал спрашивать, что с ним произошло», – добавили читатели.

По информации нашего издания, пострадавшему 50 лет, по Коломенской он гулял в нетрезвом состоянии. Помощь ему оказывают врачи Мариинской больницы.

Здание обслуживает «Жилкомсервис №2 Центрального района». Дозвониться туда или в районную администрацию «Фонтанке» не удалось.



Снег и лёд нападают на головы горожан не только из-за оттепели. Несколько человек пострадали во время планового сброса наледи. Студент химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб из-за пробитой сосулькой головы 5 февраля, его друг в тяжёлом состоянии попал в больницу. Проректора вуза обвинили во взятке и халатности, суд на время следствия отправил его под домашний арест.