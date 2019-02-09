Работники крематориев и Смольного вышли на уборку Василеостровского района

Чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурге и сотрудники подведомственных организаций 9 февраля вышли на субботник и убирают тротуары Васильевского острова. Рядом замечены сотрудники крематория.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», участников субботника собрали у администрации района, после чего распределили по разным адресам. Основной фронт работ – Средний проспект от 1-й до 5-й линии. У кирхи на 3-й линии работают представители ГУП «Ритуальные услуги».

Информацию о том, что комитеты Смольного и подведомственные им организации выходят на субботник и «воскресник», появилась накануне вечером.