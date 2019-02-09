От «ледопада» в Петербурге массово страдают автомобили. Мощная глыба попала в кадр на Невском

Около десятка сообщений о разбитых машинах появились за последние часы 9 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и в телеграм-канале «Мегаполис». Большая часть – в центральных районах города. Вот только некоторые из них.

На Бронницкой улице ночью сосулька упала на «Ладу Приору», пробив её лобовое стекло.

На Полозовой улице на Петроградской стороне наледь нанесла ущерб такси.

«В Кудрово на улице Пражской, у дома 15, ЖК не сильно переживало о чистке крыш», – пишет «Мегаполис».

Кроссовер, поставленный у самого дома, принял на себя крупную глыбу льда во дворе дома 146 на Невском проспекте, рассказывают в «ДТП и ЧП».

«Словил бронебойно-фугасный снаряд. Рядом пострадали еще четыре машины от осколочного воздействия глыбы льда вперемешку с лепниной. Машине неделя) пробега 300 км. Хорошо хоть каско есть. Лиговский, 87. Если вдруг у кого еще машины стоят, убирайте», – советует один из потерпевших в «Мегаполисе».

Во дворе дома 47 по 4-й линии В.О. льдина попала аккурат в багажник «Шкоды». «Вот так началось наше недоброе утро, – пишет Елена в «ДТП и ЧП». – Даже толком не знаем, как поступить».

Напомним, что делать, если сосулька упала на машину, и кому звонить, чтобы «разрядить» опасные крыши.