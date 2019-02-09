Из продуктового магазина под Лугой вор унёс почти 2 млн рублей, воздействовав на стеклопакет и банкомат

Вор опустошил банкомат в посёлке имени Дзержинского в Лужском районе Ленобласти ночью 8 февраля. Ему досталось почти два миллиона рублей.



Как сообщает региональное управление МВД, войти в магазин на Центральной улице преступнику удалось, отжав некрепкий стеклопакет. Как ему поддался банкомат, пока неизвестно, однако уже оценён ущерб – в кассетах с деньгами лежало 1,8 миллиона рублей.



По информации «Фонтанки», магазин оборудован тревожной сигнализацией. Сработала она почти в пять часов утра, но вору на весь процесс хватило около десяти минут – группа реагирования на месте уже никого не застала.