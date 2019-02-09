Роскосмос назвал год, когда космонавты отправятся на Луну

Первую российскую пилотируемую экспедицию на Луну Роскосмос планирует отправить в 2031 году. Об этом говорится в документе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.

Целью миссии является доставка экипажа на Луну, сообщает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

Как отмечается, впоследствии такие полеты предлагается проводить ежегодно.

Ранее СМИ сообщили, что был выбран облик ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.