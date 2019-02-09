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Роскосмос назвал год, когда космонавты отправятся на Луну
Первую российскую пилотируемую экспедицию на Луну Роскосмос планирует отправить в 2031 году. Об этом говорится в документе головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш.
Целью миссии является доставка экипажа на Луну, сообщает 9 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».
Как отмечается, впоследствии такие полеты предлагается проводить ежегодно.
Ранее СМИ сообщили, что был выбран облик ракеты сверхтяжелого класса для полетов на Луну.